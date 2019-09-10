Минздрав: у Али Ахмедова нет противопоказаний к донорству крови

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер Али Ахмедов, как и представители районных организаций правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) по Баку и Абшерону, принявшие участие в акции по сдаче крови шестого сентября, прошел врачебное обследование, и никаких противопоказаний быть донором выявлено не было, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

В ходе акции кровь у добровольных доноров брали опытные медработники НИИ гематологии и трансфузиологии им. Б.Эйвазова.

«В том числе, во время акции кровь сдал и зампред – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов. Как и другие доноры, Али Ахмедов прошел врачебное обследование, и никаких противопоказаний быть донором выявлено не было. Он неоднократно сдавал кровь, и полностью подходит для донорства, поэтому кровь была взята. Процесс сдачи крови прошел нормально. Возраст донора должен быть в пределах 18-65 лет (после 65 лет решение и первом привлечении к донорству может принято на основании заключения ответственного за это врача). Доноры старше 65 лет на основании заключения врача могут участвовать как в первый раз, так и в повторной акции сдачи крови».

Напомним, что шестого сентября в штаб-квартире ПЕА представители районной организации ПЕА по Баку и Абшерону, включая секретариат ПЕА, приняли участие в акции по сдаче крови в связи с днем Ашура.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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