Минздрав Азербайджана распространило информацию о состоянии заразившихся сибирской язвой

10 сентября 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство здравоохранения опубликовало информацию о состоянии больных, заразившихся сибирской язвой в Сабирабадском районе Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, в настоящее время лечение больных продолжается.

Больные лечатся в Сабирабадской центральной районной больнице. Их состояние оценивается как нормальное.

Отметим, что девятого сентября у 34 и 26-летнего жителей Сабирабадского района обнаружена сибирская язва.

До этого еще у двух жителей Сабирабада была обнаружена это опасное заболевание, один из которых позднее скончался.

Агентство пищевой безопасности приступило к расследованию для определения источника возбудителя, вызвавшего заболевание сибирской язвы, обнаруженной у жителей сел Гарагюней и Гашимханлы Сабирабадского района.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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