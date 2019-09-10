В Сулутепе ограничена подача газа, стали известны сроки восстановления газоснабжения

БАКУ/Trend/ - В поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку осуществляется ремонт поврежденной автомобилем линии газоснабжения.

Об этом сообщил во вторник Trend заведующий отделом по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров

"Приблизительно через полчаса газовая линия будет полностью восстановлена, работа на территории будет завершена. Подача газа абонентам будет восстановлена в течение часа", - сказал Сафаров.

Напомним, что сегодня днем по причине повреждения газовой линии автомобилем подача газа была ограничено. В результате без газа остались 1500 абонентов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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