В Баку пройдет месячник безопасности «Внимание, дети!» (ФОТО)

11 сентября 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с началом нового учебного года Главное управление полиции г. Баку с 15 сентября по 15 октября проведет месячник безопасности «Внимание, дети!», сообщил в среду Trend глава пресс-службы Управления Эльшад Гаджиев.

Согласно информации, месячник нацелен на усиление профилактических мер по предотвращению ДТП с участием детей и подростков, привитие навыков безопасного поведения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В Баку пройдет месячник безопасности «Внимание, дети!» (ФОТО)
  • В Баку пройдет месячник безопасности «Внимание, дети!» (ФОТО)
  • В Баку пройдет месячник безопасности «Внимание, дети!» (ФОТО)
  • В Баку пройдет месячник безопасности «Внимание, дети!» (ФОТО)
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