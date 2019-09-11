Азербайджанские акробаты завоевали три медали в Санкт-Петербурге

11 сентября 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по акробатике, сообщает в среду Trend.

Азербайджанские гимнасты завершили турнир с тремя медалями. Так, выступления смешанной пары в составе Самиры Рустамовой и Рауфа Джаббарова (возрастная категория 11-16 лет), которая делает первые шаги на международной арене, были оценены в 80.800 балла, и пара завоевала серебряную медаль.

Мужская пара Мурад Рафиев – Даниэль Аббасов в возрастной категории 13-19 лет была удостоена серебряной медали с 83.360 балла.

Очередным «серебром» копилку азербайджанской команды пополнила женская группа в составе Лейлы Башировой, Назрин Фармановой и Мансумы Мамедзаде в возрастной категории 12-18 лет. Набрав 82.850 балла, девушки заняли второе место на пьедестале почета.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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