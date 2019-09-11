В Азербайджанском британском колледже состоялась церемония открытия

11 сентября 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 11 сентября в Азербайджанском британском колледже состоялась официальная церемония открытия, посвященная началу нового учебного года, сообщает Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

Выступая на церемонии открытия директор колледжа Йан Маккатчен отметил, что выпускники учатся в самых престижных учебных заведениях мира таких, как Оксфорд, Лафборо, Калгари.

В свою очередь, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев поздравил учеников и преподавателей с первым учебным днем и пожелал им дальнейших успехов.

Британский колледж Азербайджана функционирует с 2012 года. В настоящее время в колледже учатся 760 учащихся из 25 стран, включая Азербайджан.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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