Ряд категорий водителей в Азербайджане будут чаще проходить медицинское обследование

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане некоторые водители наземного транспорта будут чаще проходить обязательное медицинское обследование.

Как передает в четверг Trend, в связи с этим Коллегия министерства здравоохранения внесла изменения в "Список работ, осуществление которых требует прохождения обязательного медицинского обследования".

Согласно изменениям, лица, работа которых требует управление наземным транспортом, не достигшие 18 лет, раз в два года, наряду с обследованием у невропатолога, хирурга, психиатра, нарколога и эндокринолога, также должны будут посетить и педиатра.

Согласно другим изменениям, работники наземного транспорта по водительским категориям C, C1, CE и C1E, D, D1, DE и D1E, наряду с обязательным обследованием у вышеназванных врачей, также обязаны раз в два года обследоваться у офтальмолога и оториноларинголога.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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