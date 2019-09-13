Приостановлено газоснабжение в четырех районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 приостановлено газоснабжение ряда населенных пунктов Уджарского и Зардабского районов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Подача газа приостановлена в связи с работами по подключению к сети новой газовой линии.

В связи с установкой регулятора давления подземной газовой линии будут ограничения в подаче газа в части Джалилабадского района. Перерывы в подаче газа будут также в части Лянкяранского района в связи с устранением выявленных утечек газа.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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