Азербайджанские борцы победой отметили начало чемпионата мира в Казахстане

14 сентября 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по борьбе начала Чемпионат мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане с победы, сообщает в субботу Trend.

Борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (72 кг) в классификационном туре победил хорвата Доминика Этлингера со счетом 2:0.

В 1/8 финале он встретится с грузином Юрием Ломадзе.

Рафиг Гусейнов (82 кг) одержал победу над молдавским борцом Михаилом Брадуном со счетом 6:0.

В 1/8 финала его ждет встреча с украинцем Юрием Шкрюбой.

Напомним, что в столице Казахстана стартовал лицензионный Чемпионат мира по спортивной борьбе.

В составе сборной Азербайджана по греко-римской борьбе выступят действующий чемпион мира Эльдениз Азизли, бронзовый призер Олимпиады в Рио, многократный призер чемпионатов мира и Европы Расул Чунаев, призер чемпионатов мира и Европы Ислам Аббасов.

Стоит также отметить грузинского легионера Беку Канделаки, который впервые выступит на чемпионате мира в составе сборной Азербайджана, дебютировавшего в сборной в августе этого года на международном турнире в Тбилиси, где занял третье место.

В целом, состав "классиков" на мундиаль выглядит следующим образом: Эльданиз Азизли (55 килограммов), Талех Мамедов (60 килограммов), Эльман Мухтаров (63 килограмма), Расул Чунаев (67 килограммов), Санан Сулейманов (72 килограмма), Эльвин Мурсалиев (77 килограммов), Рафик Гусейнов (82 килограмма), Ислам Аббасов (87 килограммов), Орхан Нуриев (97 килограммов) и Бека Канделаки (130 килограммов).

Лицензии на Олимпийские игры в Токио завоюют борцы, занявшие на чемпионате мира места от первого по шестое.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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