Такие магистранты в Азербайджане будут получать академическую стипендию

16 сентября 2019 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С этого года, набравшим на вступительных экзаменах в магистратуру Академии наук Азербайджана больше 112 баллов, будет выдаваться академическая стипендия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполняющий обязанности академического секретаря Национальной академии наук Аминага Садыгов.

Он отметил, что выдача стипендий, наряду с повышением интереса учащихся к науке и образованию, также повысит их социальное положение.

«Общежитие Академии наук уже мобилизовало свои возможности для улучшения социальных условий магистрантов. Эта тенденция будет продолжаться и на очередном этапе предусматривается назначение «студенческого гранта» для поддержки тем инновационных диссертаций», - подчеркнул Садыгов.

По его словам, в этом году 18 мест в магистратуре Академии наук не были заняты.

«Интерес к магистратуре Академии становится причиной почти полного заполнения мест. А то, что некоторые места остаются вакантными связано с тем, что прием осуществляется по новым современным специальностям и по ним еще нет набора на степень бакалавра», - сказал представитель Академии.

Садыгов также отметил, что для проведения приема на уровне бакалавра по этим специальностям должна вестись работа.

Отметим, что бакалавр, самый высокий результат -134 балла на экзаменах по приему в магистратуру в этом году показал кандидат на обучение по специальности математический анализ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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