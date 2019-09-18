В Баку началась проверка известной донерной

18 сентября 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с отравлением Агентство пищевой безопасности приступило к проверке в закусочной-донерной "Bir-iki dönər" в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Как говорится в сообщении, пробы, взятые с продуктов питания, которые использовались в точке общепита, отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности: «В соответствии с результатами проверки будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства».

Отметим, что в соцсетях была распространена информация об отравлении двух человек в вышеназванной донерной.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Продолжается рубрика Агентства пищевой безопасности "АПБ просвещает"
Экономика 17 сентября 14:53
В Баку закрыли ресторан (ФОТО)
Общество 13 сентября 17:38
В Азербайджане будут жестко наказаны владельцы объектов, использующие продукцию животного происхождения без ветеринарного контроля
Общество 13 сентября 15:04
В Азербайджане начали выявлять токсикологические параметры пищевой тары (ФОТО)
Общество 13 сентября 14:43
В Баку выявлено около тонны непригодной к употреблению курятины
Общество 13 сентября 13:57
Качество меда на ярмарке в Баку будет проверять Агентство пищевой безопасности (ФОТО)
Общество 11 сентября 18:32
Лента новостей
Госкомиссия Азербайджана: Мы готовы к обмену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на армянских военнослужащих
Нагорно-карабахский конфликт 19:28
Видно, что гимнасткам нравится выступать в Баку – зрительница из России
Общество 19:15
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на покупку анализаторов точки росы
Тендеры 19:08
Краткосрочные обязательства MCB Leasing сократились почти в 15 раз
Финансы 19:06
В Грузии продолжается строительство автомагистрали Сачхере-Они (Эксклюзив)
Финансы 19:01
Открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном является одним из приоритетов Литвы (Эксклюзив)
Бизнес 18:57
Литва предлагает Азербайджану партнерство в транспортной цепочке Европа-Китай (Эксклюзив)
Бизнес 18:47
Азербайджан обсудил с BP совместное производство нефтегазового оборудования
Энергетика 18:43
На ремонт кровельных покрытий многоквартирных зданий в Баку выделено 10 миллионов манатов
Политика 18:39