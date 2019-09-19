Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)

19 сентября 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работа по подготовке Генплана Баку продолжается по плану, и межструктурная рабочая группа Госкомитета по градостроительству и архитектуре провела очередное заседание в целях координации всех участников этого процесса, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет.

В ходе заседания Рабочей группы, в рамках которой на руководящем и экспертной уровне представлены многие министерства, госкомитеты и другие ведомства, были рассмотрены работы, реализованные за прошедший период, обсуждены предварительные мнения международных и местных экспертов относительно городского планирования.

Открывая заседание во вступительном слове, зампред Госкомитета Довлатхан Довлатханов дал высокую оценку эффективному сотрудничеству структур Рабочей группы за прошедший период, рассказал о предложениях, выдвинутых по стратегическим проектам, которые будут включены в Генплан. Зампред отметил, что любой стратегический проект опирается на приоритеты развития Баку. Довлатханов отметил, что была систематизирована и объединена в формате единой базы данных различная информация, представленная до сегодняшнего дня со стороны 31 госструктур, ответственных за развитие города, и эти данные переданы в использование специалистам, работающим над разработкой Генплана.

Затем выступил руководитель проекта Франк Хёф - представитель градостроительной компании "AS+P", победитель международного тендера, проведенного по разработке генплана Баку. Опираясь на приоритеты развития Баку, он представил на обсуждение ряд взглядов по градостроительству и предварительные предложения по их решению.

Представленные взгляды городского планирования охватили темы «Формирование многоцентрового городского ядра и рациональное использование территорий», «Сети общественного транспорта, обеспечивающие мобильность городского населения, и их интеграция» и «Современная городская экономика - движущие факторы, обуславливающие будущее экономическое развитие».

Заседание рабочей группы по каждой из этих тем было продолжено в формате трех параллельных сессий с участием представителей организаций, специализирующихся по каждой из представленных тем.

Напомним, что первое заседание рабочей группы было проведено в июне текущего года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
  • Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
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