В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" откроется выставка ковров (ФОТО)

23 сентября 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в рамках II "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" 28 сентября откроется итоговая выставка конкурса ковровых эскизов Азербайджанского национального музея ковра, посвященная гениальному мастеру слова, сообщает в понедельник Trend.

В экспозиции будут демонстрироваться ковры, сотканные по мотивам трех произведений, и ставшие победителями конкурса, а также креативные ковровые эскизы, выбранные жюри из представленных работ.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова сказала в интервью журналистам, что Музей объявил этот конкурс после подписания главой государства распоряжения о проведении 650-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта Имадеддина Насими и объявления 2019 года «Годом Насими», чтобы внести в это свой вклад. В конкурсе приняли участие творческие люди старше 20 лет. В конкурсе участвовали Азербайджан, Франция, Италия, Индия, Россия и другие страны. Среди 51 эскиза были выбраны три победителя.

На предстоящей выставке, наряду с победившими работами, будут демонстрироваться все остальные эскизы, представленные на конкурс.

В конкурсе I место занял эскиз Фатимы Ахундзаде "Nəsim yeli", II место - работа Рухангиз Багировой "Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam", III место - работа Сурейи Дадашевой "Göz yaşı".

Обладателей I и II мест определило жюри. Обладателем III места стал автор эскиза, набравшего больше всего «лайков» на странице Музея в Facebook.

Все три победителя являются студентами Азербайджанской государственной академии художеств.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" откроется выставка ковров (ФОТО)
  • В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" откроется выставка ковров (ФОТО)
  • В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" откроется выставка ковров (ФОТО)
  • В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" откроется выставка ковров (ФОТО)
  • В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" откроется выставка ковров (ФОТО)
  • В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" откроется выставка ковров (ФОТО)
  • В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" откроется выставка ковров (ФОТО)
  • В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" откроется выставка ковров (ФОТО)
  • В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" откроется выставка ковров (ФОТО)
  • В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" откроется выставка ковров (ФОТО)
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