В части Баку, Хачмаза и Агсу ограничена подача газа

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 ограничено газоснабжение в бакинских поселках Маштага, Савалан, дачных массивах «Баглар», «Вишневка», на территории в Сабунчинском районе, называемой «Канал гырагы», а также в поселке Бузовна, жилых массивах «Атчылыг», в поселке Бина Хазарского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО Азеригаз.

Ограничения связаны с ремонтными работами и продлятся до их завершения.

Также с 09:00 в связи с устранением выявленных утечек газа будут перебои в подаче газа группе абонентов в г. Хачмаз.

Кроме того, в связи с выполнением работ по подключению к сети газовых счетчиков приостановлена подача газа в ряд населенных пунктов Агсуинского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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