Фестиваль Насими служит сближению Востока и Запада – британский художник и философ Зейгам Азизов

БАКУ /Trend/ - С 28 сентября по 1 октября в Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана пройдет второй Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими. Одним из участников будет живущий в Великобритании философ и художник азербайджанского происхождения Зейгам Азизов, который выступит с лекцией о параллелях между философией Насими и рядом теорий и концепций современного периода. В преддверии фестиваля Зейгам Азизов поделился с Trend мыслями о предстоящем знаменательном событии.

Зейгам Азизов родился в 1963 году в городе Сальян (Азербайджан). Художник, теоретик современного искусства, философ. Учился во Франции, Англии и Австрии. Доктор философии и искусствоведения Goldsmiths University of London (Великобритания) и University of Klagenfurt (Австрия). Его работы выставлялись, труды публиковались, он преподавал и читал лекции во многих странах. Сейчас преподает в Central St. Martin’s College, London University of Arts. С 1992 года живет в Лондоне.

"Фестиваль Насими - очень важный и интересный, который объединяет прогрессивных людей и профессионалов, привлекает внимание международной общественности к Баку, пропагандирует культурные и гуманистические ценности. В наше время, когда Восток и Запад все время отделяются друг от друга, на самом деле между ними есть много общего, и Фестиваль Насими служит этому сближению. Народы, хоть и говорят на разных языках, но мы – это одно целое, мир стоит на общечеловеческих ценностях. Хотелось бы отметить, что я не специалист по наследию Насими, но многие годы по роду своей деятельности как философ и художник много раз обращался к творчеству великого поэта. В первую очередь потому, что он был самым ярким последователем хуруфизма, представляющего собой учение о том, что Коран подлежит толкованию посредством системы букв. Это меня очень интересовало с точки зрения отношения к западной философии 20 века, смысла букв в структуре мира", - сказал Зейгам Азизов.

В прошлом году на Фестивале Насими была представлена инсталляция Зейгама Азизова "От букв к слову", в которой проводилась параллель между творчеством Насими и философией французского психоаналитика Жака Лакана.

"В этом году представлю лекцию о незавершенности человеческой природы, в основном, в контексте сравнения философии Насими и философии автора термина "нечёткая логика" и одного из основателей теории нечётких множеств, великого ученого Лютфи Заде. Своими исследованиями Лютфи Заде доказывал, что человеческие рассуждения, полагающиеся на естественный язык, не могут существовать в рамках традиционных математических формализмов. Своей логикой и теорией он действительно совершил революцию в мировой науке, а также в философских взглядах человека на жизнь. Главный смысл – мысль никогда не завершена и ее можно продолжать, осознавать мир, развиваться самому и созидать во благо человечества. Для меня большая радость вновь принимать участие в этом фестивале, который полюбил и высоко оцениваю", - добавил Зейгам Азизов.

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем поэта. Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя 2019 год объявлен Годом Насими. С программой фестиваля «Насими» можно ознакомиться на сайте фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.