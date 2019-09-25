В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)

25 сентября 2019 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" 30 сентября в Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству», сообщает в среду Trend.

Проект реализуется по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при организации ОАО «Тамиз шахар» и поддержке Общественного объединения IDEA, Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и галереи искусств "Q Gallery".

На выставке будут демонстрироваться работы 21 художника-скульптора из 14 стран.

Будут представлены работы представителей искусства из Азербайджана, Китая, Финляндии, Индии, Хорватии, Иордании, Ирана, Черногории, Узбекистана, России, Турции, Северной Македонии, Украины и Японии.

Традиционно проводимая выставка посвящена творчеству гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, 650-летний юбилей которого отмечается в этом году.

В настоящее время художники работают над произведениями в поселке Гала.

Выставка «От отбросов к искусству» организуется с 2010 года. С 2015 года в поселке Гала функционирует и музей «От отбросов к искусству».

Проект демонстрирует возможность создания произведений искусства из отбросов. Главная цель - донести до внимания людей важность содержания в чистоте окружающей среды, отказа от привычки бездумно выбрасывать в мусорные баки предметы, которые они считают ненужными.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности откроется VIII Международная выставка «От отбросов к искусству» (ФОТО)
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