В Баку был показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды"(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фильм финского режиссера Аки Каурисаки был показан 28 сентября в киноцентре Низами в рамках второго фестиваля Насими-поэзии, искусства и духовности, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, сообщает Trend.

Перед показом фильма координатор фестиваля, заслуженный деятель искусств Джахангир Салимханов выступил с докладом о фестивале «Насими» и фильме.

Он отметил, что работа на экране отражала понимание и дружбу людей разных религий, культур и стилей жизни. Фильм был удостоен международной премии SİGNİS за межрелигиозный диалог в области кино. Позже фильм был представлен.

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