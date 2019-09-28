В Баку был показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды"(ФОТО)

28 сентября 2019 21:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фильм финского режиссера Аки Каурисаки был показан 28 сентября в киноцентре Низами в рамках второго фестиваля Насими-поэзии, искусства и духовности, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, сообщает Trend.

Перед показом фильма координатор фестиваля, заслуженный деятель искусств Джахангир Салимханов выступил с докладом о фестивале «Насими» и фильме.

Он отметил, что работа на экране отражала понимание и дружбу людей разных религий, культур и стилей жизни. Фильм был удостоен международной премии SİGNİS за межрелигиозный диалог в области кино. Позже фильм был представлен.

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  • В Баку был показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды"(ФОТО)
  • В Баку был показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды"(ФОТО)
  • В Баку был показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды"(ФОТО)
  • В Баку был показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды"(ФОТО)
  • В Баку был показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды"(ФОТО)
  • В Баку был показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды"(ФОТО)
  • В Баку был показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды"(ФОТО)
  • В Баку был показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды"(ФОТО)
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