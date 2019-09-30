В центре Гейдара Алиева состоится лекция Татьяны Поляковой на тему "Этикет и профессиональное общение"

БАКУ/Trend/ - В центре Гейдара Алиева 29 октября состоится лекция известного специалиста по деловому и светскому общению Татьяны Поляковой на тему "Этикет и профессиональное общение".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр Гейдара Алиева, на мероприятии Татьяна Полякова расскажет об основных моментах, которые создают впечатления о человеке. Будут затронуты такие детали, как тембр голоса, стиль одежды, взгляд, интонация, манера речи, изъявления благодарности и просьбы, подарки, и даже такие тонкие нюансы, как высота каблука. Лектор расскажет об основных критериях элегантности, правилах поведения.

Татьяна Поляков, обладающая широкой аудиторией во многих странах, также расскажет о нормах этики в Европе, Америке и традициях, характерных для стран Азии. Она раскроет секреты использования в свою пользу генетических традиций в правилах поведения и вежливости.

Татьяна Полякова является известным в мире специалистом по этикету. Она - единственный обладатель лицензии обучения этикету в Княжестве Монако, автор курсов по межкультурной коммуникации. Полякова мастерски конвертировала свою способность говорить на нескольких языках, опыт работы в международных компаниях, участия в этнографических экспедициях и путешествиях в бизнес-проект по общению и этикету.

Стоимость билетов на лекцию Татьяны Поляковой в Центре Гейдара Алиева составляет 29 и 39 манатов. Билеты можно приобрести в кассе Центра, на сайте iTicket.az и пунктах продажи.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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