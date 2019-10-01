В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 сентября в рамках второго Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета был представлен спектакль под названием "Беспокойная душа" (с субтитрами на азербайджанском языке) театра Хиджу провинции Аньхой (Китай), сообщает Trend.

Сценическое произведение, подготовленное на основе мотивов пьесы "Макбет" Уильяма Шекспира, вызвало большой интерес.

Помощник продюсера спектакля - Цзи Гопин, главный продюсер - Чжан Джухуай, автор сценария - Сунь Цян, музыка - Су Чжиюань и Чжао Иньхуйя.

Театр Хиджу является одним из самых древних театральных форм Китая. Опера Хиджу имеет 400-летнюю историю. Этот театр, продолживший традиции прошлых лет и открывший дорогу для будущего, сыграл важную роль в развитии китайской оперы.

Сцена оперы Хиджу богата и разнообразна. Костюмы просты и подобраны со вкусом. Театр за время истории своего существования переживал как взлеты, так и падения. Но национальные особенности его богатого наследия позволяют сохранять художественную образность.

Адаптация западных пьес по новой возродила традиционную оперу. Делается призыв к принятию мер в более широком спектре для обеспечения существования оперы Хиджу. Это эффективный способ возрождения китайской оперы и ее популяризации среди более широкой аудитории.

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