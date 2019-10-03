Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - На "горячую линию" 112 МЧС поступила информация о пожаре в одной из комнат 3-комнатной квартиры многоэтажного здания по адресу ул. Нахчыванского Низаминского района Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия были привлечены сотрудники Службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В результате их действий пожар был потушен за короткое время.

(Автор: Самир Али. Фото: Заур Мустафаев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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