В субботу в Баку сохранится комфортная погода

4 октября 2019 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером в отдельных местностях полуострова возможен кратковременный дождь, умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-20, днем - 24-28, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, западный ветер временами в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью 15-20, днем 25-30, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

5-6 октября комфортная температура на Абшеронском полуострове будет благоприятной для метеозависимых людей, но преимущество южного ветра может вызвать дискомфорт у некоторых из них.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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