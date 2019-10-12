В Баку меняется схема движения ряда автобусов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами, проводимыми на участке ул. Шафаята Мехтиева на пересечении с ул. Абдуррагимбека Ахвердиева и Акима Аббасова в Ясамальском районе Баку, с вечера воскресенья будут введены ограничения в движении транспортных средств, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В связи с этим схема движения автобусов №№ 6, 17 и 59 будет временно изменена.

Изменения останутся в силе до завершения ремонтных работ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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