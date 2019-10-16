Температура воздуха в Азербайджане продолжает повышаться

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах слабый туман, морось, северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 16-18, днем - 22-26, в Баку ночью - 16-18, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 11-16, днем - 24-29, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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