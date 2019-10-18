В последний день ярмарки меда в Баку пчеловоды снизили цены

БАКУ /Trend/ - Сегодня последний день ярмарки меда, проводимой в Баку. В последний день ярмарки сделаны скидки на широкий ассортимент пчеловодческой продукции.

Об этом в пятницу рассказал Trend Маис Мусаев - пресс-секретарь ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» при министерстве сельского хозяйства.

По словам пресс-секретаря, поскольку большинство пчеловодов приехало издалека, они не хотят возвращаться с оставшейся продукцией, «поэтому предлагают ее покупателям с максимальной скидкой в 30 процентов».

Напомним, что с 28 сентября, по адресу - проспект Фатали хана Хойского 10, в Наримановском районе Баку (на территории Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова) проходит 20-я Республиканская ярмарка-продажа пчеловодческой продукции.

На ярмарке покупателям предлагается продукция пчеловодческих хозяйств Дашкесанского, Огузского, Загатальского, Балакенского, Астаринского, Лерикского и других районов Азербайджана.

За первые десять дней ярмарки было реализовано более 20 тонн продукции.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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