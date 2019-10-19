Митинг "Национального совета" на 19 октября отложен (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель ПНФА Али Керимли распространил в социальной сети заявление об отмене митинга, запланированного на 19 октября.

Как сообщает в субботу Trend, председатель партии распространил заявление на своей странице в Facebook.

«Друзья, массовый арест организаторов митинга, а также серьезность информации, которая была передана живущими в стране и за рубежом друзьями, о подготовке провокаций в связи с акцией, была повторно обсуждена между членами координационного центра Национального совета, в связи с чем было принято решение об отмене мирной акции, запланированной на 19 октября», - отмечено в тексте.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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