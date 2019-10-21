Комитет: Для прохождения переписи лиц, оставшихся вне процесса, созданы оперативные группы

БАКУ/Trend/ - Согласно информации, поступившей от комиссий содействия переписи населения, созданных во всех районах и городах страны, очередная перепись населения в стране в целом завершилась.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, до конца года во всех районах и городах страны будут осуществлены соответствующие меры для проверки качества переписи, в том числе прием инструкторами-контролерами документов переписи от переписчиков, их проверка и передача заведующим пунктами переписи, а далее эти документы будут переданы переписной группе Госкомстата. После того, как будет завершен данный процесс, с января 2020 года в Госкомитете начнется ввод этой информации в специально созданную электронную информационную систему.

Для устранения недочетов, обнаруженных во время проверки качества переписи, а также привлечения к процессу лиц, которые по различным причинам остались вне переписи, во всех местных статистических органах созданы оперативные группы, которые обеспечат осуществление надлежащих мер по каждому обращению.

Госкомстат просит людей, оставшихся вне переписи, обращаться в "Центр горячей линии" по телефонам (012) 510-07-89, 539-54-44, 539-80-44.

В дополнение сообщается, что 82,0 процента средств, выделенных из госбюджета на перепись, предусмотрены для оплаты труда 42 844 человек персонала переписи, в том числе переписчиков. На основе подписанного с ОАО "Капитал Банк" контракта, эти средства будут перечислены на пластиковые карточки этих лиц.

Остальные средства потрачены на издание материалов переписи согласно численности населения, на закупку портфелей и канцелярских принадлежностей, необходимых для процесса переписи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.