В столице и ряде районов Азербайджана будет приостановлено газоснабжение

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 стартовали работы по устранению утечек газа на 43-м километре магистрального газопровода «Евлах-Нахчыван», сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В связи с этим группе абонентов в Бардинском и Тертерском районах газ будет подаваться с перебоями.

Также на территории пос. Ходжагасан начинаются работы по подсоединению новых газовых линий среднего давления к источнику газоснабжения. Поэтому с 10:00 в пос. Сулутепе и Ходжагасан Бинагадинского района Баку будут ограничения в газоснабжении.

В Шамкире на газовых линиях будут устанавливаться три регулирующих устройства, в связи с этим будет приостановлено газоснабжение в ряде населенных пунктов района.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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