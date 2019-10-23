В Азербайджане пройдет очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу

23 октября 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 27 октября проведет в Баку тестовый экзамен по должностям госслужбы групп ВА и ВВ, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Для участия в экзамене регистрацию прошли 412 кандидатов по группе ВА и 1438 человек – по группе ВВ.

Экзаменационный пропускной лист можно распечатать на сайте Центра.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 3 часа.

Участник экзамена должен иметь при себе оригинал удостоверения личности и пропускной лист на экзамен. В случае их отсутствия или несоответствия между ними кандидат на экзамен допущен не будет.

В отношении кандидатов, у которых при входе в здание, где пройдет экзамен, будут найдены мобильные телефоны, конспекты и другие вспомогательные средства, будет составлен акт, и они не будут допущены к участию в экзамене.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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