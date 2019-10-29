Основные причины мышечных судорог и спазмов (ФОТО)

Одним из часто встречающихся неприятных случаев это – судороги. Судорога (спазм мышц) – непроизвольное болезненное сокращения мышц.

Основные признаки мышечных судорог. Резкие болевые ощущения в сведенной судорогой мышце длятся обычно несколько минут, затем напряжение мышц спадает, боль утихает, становится ноющей, дискомфорт может сохраняться до нескольких дней. В большинстве случаев судороги бывают в икроножных мышцах.

Какие же причины могут привести к судорогам в мышцах?

Переутомление, длительное физическое напряжение, чрезмерная нагрузка на определенную группу мышц;

Обезвоживание организма;

Травмы мышц и связок;

Сужение кровеносных сосудов вследствие воздействия низких температур;

Спазмы кровеносных сосудов на почве различных заболеваний и эмоциональных перенапряжений;

Недостаток в организме магния.

Последняя указанная причина судорог является наиболее распространенной среди населения.

Как действовать, если свело икроножную мышцу?

Самое главное необходимо сохранять спокойствие. Напряженную мышцу надо сильно натянуть, а потом размять. Тщательная разминка, с разогревом всех групп мышц. Избегать переохлаждения мышц. Употреблять достаточное количество жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. В рационе должны в обязательном порядке присутствовать продукты с большим содержанием магния. При необходимости необходимо принимать комплексные витамины и минералы с достаточным содержанием магния. Магний в нашем организме отвечает за расслабление мышц. При его недостатке наряду со склонностью к судорогам так же могут наблюдаться тревожные состояния, эмоциональная напряженность, бессонница, спазмы желудка и кишечника. Частые судороги, серьезный повод, чтобы обратиться к врачу.

Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников, в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д. При использовании материала ссылка на сайт www.aptekonline.az обязательна.

Высококачественные лекарства, натуральные медицинские средства, косметологические средства и средства гигиены, детское питание и предметы медицинского назначения для эффективной и действенной борьбы с различными болезнями, а также против болезни являющейся основной темой, читаемой вами статьи, вы можете найти, обратившись к *7700 - службе срочной доставки лекарств.

Для заказа, вы можете написать на номер:

+99455 254 77 00 (WhatsApp)

+99455 251 77 00 (WhatsApp) или позвонить на номер * 7700.

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.