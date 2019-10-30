Минздрав о состоянии сбитого автомобилем правозащитника Огтая Гюльалиева

БАКУ/Trend/ - Правозащитник Огтай Гюльалиев, который был сбит вчера вечером автомобилем, был доставлен водителем этого же автомобиля в Клинический медицинский центр, сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения.

Врачи поставили ему диагноз «перелом черепа и ушиб мозга».

Как сообщили в структуре, больному оказана необходимая медицинская помощь, он находится на стационарном лечении. «По настойчивой просьбе близких родственников он переведен в частное медицинское учреждение «City Hospital». Лечение и обследование Гюльалиева проводится под контролем минздрава»", - сообщили в клиническом центре

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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