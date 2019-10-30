Бакинский автовокзал обнародовал статистику пассажироперевозок ночными рейсами (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - С первых дней в Бакинском международном автовокзальном комплексе наблюдается повышенный спрос на ночные рейсы, которые были возобновлены около месяца назад.

Об этом в среду сказала Trend руководитель пресс-службы Бакинского автовокзала Парвин Мамедова.

По ее словам, ночные рейсы восстановлены с первого октября в направлении Гянджи и "Красного моста", а с 18 октября открылись рейсы в направлении Мингячевира и Шеки.

«В первые дни рейсы в направлении Шеки не предусматривались. Подразумевалось, что осенние и зимние месяцы станут испытательным сроком, и в случае оправдания ожиданий, в Шеки откроется рейс. Но большой спрос пассажиров и хорошая дорожная инфраструктура позволили пустить этот рейс раньше», - сказала Мамедова.

Она также сообщила количество пассажиров, которые были перевезены в течение месяца ночными рейсами.

«До сегодняшнего дня из Бакинского автовокзала в регионы 102 рейсами перевезено 2434 пассажира. Этими рейсами в Баку прибыло 2984 человека. В основном спросом пользуются направления Гянджа и "Красный мост", - подчеркнула Парвин Мамедова.

Она добавила, что в салонах автобусов марки Neoplan, которыми осуществляются ночные рейсы, установлены камеры наблюдения и имеется система навигации GPS.

"Посредством навигации диспетчеры могут в режиме реального времени видеть, где находится автобус. Также в салонах действует сеть Wi-Fi, предлагают чай и кофе», - сказала Мамедова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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