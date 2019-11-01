Бактрансагентство об изменениях в оплате проезда в автобусах (версия 2)

1 ноября 2019 14:08 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:55)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года все городские автобусы планируется перевести на карточную систему оплаты, после чего стоимость проезда может измениться, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, сейчас структура продолжает работу в этом направлении: «После того, как все маршрутные автобусы перейдут на карточную систему, может быть изменена плата за проезд. Будем стараться, чтобы в отдельные часы проезд в автобусах был разной стоимости. В часы пик цена может быть одной, в обычное время – другой. Для этого могут быть введены и месячные карты оплаты. Этот процесс применяется в ряде стран».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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