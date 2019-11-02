В Азербайджане определены территории для посадки 650 тыс. деревьев в один день

2 ноября 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" прошло совместное мероприятие с министерством экологии и природных ресурсов, сообщает в пятницу Trend.

В мероприятии, в котором участвовали активисты молодежного союза ПЕА, была обсуждена подготовка к акции посадки 650 тысяч деревьев в один день по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с 650-летием великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Выступивший на мероприятии заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов сказал, что инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой высоко оценивается народом. Новрузов отметил, что ПЕА совместно с министерством экологии и природных ресурсов осуществляет различные проекты. Обе организации также будут сотрудничать в кампании по посадке деревьев в связи с 650-летием Имаддеддина Насими.

Отметив, что партия "Ени Азербайджан" ежегодно проводит кампанию по посадке деревьев, посвященную дню рождения великого лидера Гейдара Алиева. Новрузов подчеркнул, что партия регулярно реализует различные социальные, экономические и гуманитарные проекты. Он также напомнил об успешной кампании "Посадим 700 тысяч деревьев!", посвященной 25-летию создания партии "Ени Азербайджан".

Новрузов подчеркнул, что члены партии также примут активное участие в акции по посадке 650 тысяч деревьев в один день по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. По его словам, после посадки этих деревьев, партия будет обеспечивать уход за ними. И во всех этих работах будут непосредственно участвовать молодые активисты ПЕА.

Выступивший на мероприятии заместитель министра экологии и природных ресурсов, член политического совета ПЕА Фирдовси Алиев сказал, что уже определены территории для посадки 650 тысяч деревьев в один день. Этот процесс символично начнется в Шамахинском районе - родине Насими.

Он отметил, что Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева всегда выступает с благими инициативами, которые приветствуются нашим обществом. Заместитель министра также добавил, что партия "Ени Азербайджан" всегда радеет о защите окружающей среды и экологии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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