В 9 селах Шамахинского района нет газа (ФОТО)

4 ноября 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Восстановленная вчера вечером линия газа в Шамахинском районе сегодня утром вновь была повреждена, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В Шамахинском районе, техника, принадлежащая организации, строящей автомобильную дорогу Джабаны-Энгехаран, вновь повредила полиэтиленовую газовую линию «Чухурюрд-Сабир».

В сообщении ПО говорится, что вчера аналогичный случай повторялся трижды. Несмотря на это, техника и персонал "Азеригаз" был мобилизован для устранения последствий, и вчера в 20:00 подача газа была восстановлена. Сегодня утром вновь та же самая организация повредила линию «Чухурюрд-Сабир».

Приостановление газоснабжения на этой территории привело к ограничениям в подаче газа девяти селам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В 9 селах Шамахинского района нет газа (ФОТО)
  • В 9 селах Шамахинского района нет газа (ФОТО)
  • В 9 селах Шамахинского района нет газа (ФОТО)
  • В 9 селах Шамахинского района нет газа (ФОТО)
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