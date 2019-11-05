В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)

5 ноября 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На основании поступившей информации, сотрудники Агентства пищевой безопасности проверили в Мингячевире хлебопекарню, принадлежащую физическому лицу Алиеву Эльшану Ширин оглу по адресу - улица Айдына Мамедова, 91/А.

В ходе предварительного осмотра было выявлено, что образцы хлеба, выпекаемые в антисанитарных условиях в незаконной хлебопекарне, не отвечают требованиям нормативно-технических документов, что в цеху нарушаются санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы, что происхождение используемого на производственном участке сырья неизвестно, что хлеб хранится без соблюдения температурного режима, что готовая продукция не проходит лабораторную проверку и не ведутся дезинфекционные работы.

Также было установлено, что мука поступает в тестомешалку без просеивания, а буханки остывают на полках под открытым небом. В связи с выявленными недочетами были приняты меры в рамках требований законодательства.

Расследования по факту продолжаются

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Мингячевире хлеб выпекали в антисанитарных условиях (ФОТО)
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