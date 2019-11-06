Турецкий врач о состоянии правозащитника Огтая Гюльалыева

6 ноября 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Врач, приглашенный из Турции для лечения правозащитника Огтая Гюльалыева, пострадавшего в результате ДТП в Баку, поделился мнением о его состоянии, сообщает в среду Trend.

Руководитель отделения реанимации стамбульской клиники, анестезиолог и реаниматолог Кадир Догруер отметил, что мозг Огтая Гюльалыева находится в критическом состоянии: «Мозг серьезно травмирован. Все важные для пациента лечебные процедуры проведены, и отныне его лечение должно быть продолжено в условиях реанимации. Сделаем все возможное для его выздоровления. Пока угроза его жизни не исключена. При мозговых травмах могут возникать серьезные проблемы, и заранее диагностировать это невозможно. В Азербайджане пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь, операция была проведена своевременно».

Догруер сказал, что вместе с исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым навестил Огтая Гюльалыева: «Мы встретились с главврачом, совместно определили все процедуры. Мой приезд был желанием семьи Огтая Гюльалыева. Стараюсь делать все возможное, и продолжу лечение, начатое азербайджанскими врачами».

Он отметил, что реанимационные процедуры в Турции и Азербайджане отличаются, и выразил надежду, что все эти процедуры помогут пациенту.

Турецкий специалист добавил, что встретился с должностными лицами азербайджанского государства и руководством Фонда Гейдара Алиева: «Впечатлен поддержкой, которая оказывается Огтай-бею. Надеюсь, что это принесет свои результаты. В связи с этим выражаю признательность Фонду Гейдара Алиева».

Как сообщил ранее в среду Trend, специальный самолет службы скорой помощи с правозащитником Огтаем Гюльалыевым на борту вылетел в Стамбул.

Напомним, что 29 октября около 17:20 Огтай Гюльалыев был сбит на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе Баку автомобилем марки "Hyunadi Accent" (90-PZ-543), управляемым Кенаном Абдуллаевым. Водитель автомобиля доставил пострадавшего в Клинический медцентр. Сотрудники Насиминского РУП осмотрели место происшествия и автомобиль, водитель был опрошен, проведены наркотест и тест на алкоголь. По факту следственный отдел Насиминского РУП возбудил уголовное дело по ст. 263.1 УК Азербайджана, ведется следствие.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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