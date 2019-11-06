В UNEC новые стандарты в обучении иностранному языку

В UNEC в обучении иностранному языку применяются новые стандарты, основанные на международном опыте.

В соответствии с новыми стандартами, применяемыми с 2019/2020 учебного года, студентам преподается английский язык по навыкам «Слушания», «Чтения», «Письма» и «Говорения». Целью новых стандартов, применяемых на всех факультетах UNEC, является повышение уровня владения иностранным языком у студентов и подготовка высококвалифицированных студентов-экономистов и молодых исследователей, способных проводить исследования на иностранном языке.

В связи с применением новых стандартов в UNEC утвержден план мероприятий. В соответствии с планом мероприятий учебники, силлабус и экзаменационные вопросы подготовлены соответственно специальности. С целью развития навыков слушания и понимания во всех учебных корпусах университета установлены лингафонные кабинеты.

Языковые знания студентов будут оцениваться по навыкам «Слушания», «Чтения», «Письма» и «Говорения» (Listening, Reading, Writing, Speaking) на основе международного опыта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.