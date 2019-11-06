Новое назначение в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана

6 ноября 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана новое назначение, сообщает в среду Trend.

Приказ об этом подписал генеральный прокурор Закир Гаралов.

Согласно приказу, Мамедов Джейхун Фахраддин оглу назначен начальником Оперативного управления.

Напомним, что прежний начальник Оперативного управления - Мурсалиев Эмин Рамиз оглу, несколькими днями ранее был назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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