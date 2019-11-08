В Азербайджане запущена электронная система госуслуг по трудоустройству

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня министерство труда и социальной защиты населения запустило «Подсистему» централизованной электронно-информационной системы, сказал на пресс-конференции замминистра Анар Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, система позволяет обеспечить оперативность предоставления в режиме реального времени госуслуг занятости, повысить их доступность и эффективность для участников рынка труда, и, в целом, роль таких услуг на рынке труда.

Алиев отметил, что система имеет информационный банк вакансий, существующих на рынке труда, отражает реальную картину о безработных, соискателях и постоянно обновляется.

Замминистра добавил, что система помогает и работодателям быстро, не теряя времени, найти подходящего кандидата на вакантные места: «Процесс выдачи направлений на вакантные места проводится в электронной среде, что устраняет потерю времени при трудоустройстве и принятии на работу».

Презентацию «Подсистемы» провел завотделом е-услуг и инноваций министерства Кенан Акперов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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