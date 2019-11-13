Госфонд соцзащиты Азербайджана о размере пенсий в следующем году

13 ноября 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ведется работа по подсчету прибавок к минимальной пенсии.

Об этом на пресс-конференции сказал директор Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишев, сообщает в среду Trend.

По его словам, по результатам этих работ будет принято решение о прибавке. «Кроме того, в начале каждого года, в соответствии с поручением главы государства, пенсии индексируются. Предусматривается, что с начала следующего года, пенсия лица получающего 200 манатов, повысится на 27-30 манатов за счет индексации», - сказал директор.

Мамишев также отметил, что и в этом году, в преддверии Нового года, пенсии будут выданы раньше времени, предусмотренного графиком.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане до конца года будет электронизирован механизм назначения 19 видов пособий и пенсий
Общество 11:49
В Азербайджане электронизировано назначение пособий детям с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
Общество 11:48
Завершена выдача пенсий военнослужащим Азербайджана и служащим имеющим специальные звания
Финансы 1 ноября 15:38
Пенсии военнослужащих и служащих имеющих специальные звания за сентябрь и октябрь будут выплачены одновременно
Финансы 29 октября 12:37
Средства, выделенные из госбюджета Азербайджана на социальные пособия и пенсии, будут увеличены вдвое
Финансы 18 октября 20:20
Размер среднемесячной трудовой пенсии в Азербайджане достигнет 293 манатов - министр
Общество 18 октября 11:05
Лента новостей
Holcim Азербайджан представил новые решения в управлении отходами (ФОТО)
Бизнес 14:00
В Азербайджане предлагается упростить условия приобретения новых автомобилей
Общество 13:58
Азербайджанский завод определился с новым направлением экспорта отопительных аппаратов
Бизнес 13:58
Промышленники Израиля оценили ущерб от решения Управления тылом
Израиль 13:56
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы
Тендеры 13:53
В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
Другие страны 13:51
Завтра в Баку будет дождливо и ветрено
Общество 13:50
Парламент Азербайджана принял бюджет на 2020 г. в первом чтении
Политика 13:50
Глава МВД Турции заявил о задержании ключевой фигуры ИГ
Турция 13:48