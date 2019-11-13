Госфонд соцзащиты Азербайджана о размере пенсий в следующем году

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ведется работа по подсчету прибавок к минимальной пенсии.

Об этом на пресс-конференции сказал директор Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишев, сообщает в среду Trend.

По его словам, по результатам этих работ будет принято решение о прибавке. «Кроме того, в начале каждого года, в соответствии с поручением главы государства, пенсии индексируются. Предусматривается, что с начала следующего года, пенсия лица получающего 200 манатов, повысится на 27-30 манатов за счет индексации», - сказал директор.

Мамишев также отметил, что и в этом году, в преддверии Нового года, пенсии будут выданы раньше времени, предусмотренного графиком.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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