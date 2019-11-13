В Азербайджане будет приостановлен прием документов по признанию высшего образования, полученного за рубежом

13 ноября 2019 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прием документов по признанию и установлению эквивалента (нострификации) высшего образования, полученного за рубежом, будет приостановлен на период 15,16 и 17 ноября.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, причиной этому станет проведение работ по усовершенствованию электронной системы нострификации. Целью усовершенствования системы является повышения качества услуг, оказываемых гражданам, ускорение процесса рассмотрения документов и обеспечение устойчивости системы.

Отметим, что повышение качества электронных услуг, оказываемых гражданам государственными органами (структурами), применение новых стандартов в этой сфере, расширение использования инноваций и современных технологий, а также повышение транспарентности являются приоритетами государственной политики.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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