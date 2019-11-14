ООН: Большинство страдающих от диабета людей живут в странах с низкими и средними доходами

БАКУ/Trend/ - Большинство страдающих от диабета людей живут в странах с низкими и средними доходами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказано в обращении Генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша, по случаю Всемирного дня борьбы с диабетом.

В обращении говорится, что свыше 420 миллионов людей по всему миру страдают от диабета. Эта заболевание, которую можно вылечить, в основном возникает из-за нездорового питания, отсутствия физической активности, а также отсутствия доступа к услугам здравоохранения и лекарствам.

"Диабет серьезно вредит здоровью, создает для многих трудности в образовании и занятости, негативно влияет на общество и наносит экономический вред семьям, с точки зрения медицинских расходов. Страны, взявшие на себя обязательство снизить смертность от диабета и других неинфекционных заболеваний на треть до 2030 года, стараются реализовать это в рамках Целей устойчивого развития. Раннее обнаружение заболевания и обеспечения доступа к услугам здравоохранения играют ключевую роль в профилактике и лечении диабета. Во Всемирный день борьбы с диабетом выражаю свою поддержку всем, кто страдает от этой болезни, и еще раз заявляю, что ООН борется за обеспечение потребностейи благополучие каждого», - отмечено в обращении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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