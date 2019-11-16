Член Европейской ассоциации урологов: Мы высоко оцениваем работу, проделанную в Азербайджане в сфере уроонкологии

БАКУ/Trend/ - Мы высоко оцениваем работу, проделанную в Азербайджане в сфере уроонкологии .

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал член Европейской ассоциации урологов, профессор Турецкого университета Hacettepe Сардар Тэкгюль.

По его словам, в Азербайджане действует медицинский центр, применяющий самые современные технологии - Национальный центр онкологии. Поэтому нельзя сказать, что в Азербайджане есть недостатки в сфере уроонкологии .

"В Азербайджане проводится важная работа в сфере уроонкологии . Эта сфера развивается, применяется новые методы лечения с использованием современных технологий. Я верю в то, что взаимный обмен опытом в рамках симпозиума внесет весомый вклад в развитие уроонкологии в Азербайджане, усовершенствовании кадров, занятых в этой сфере», - сказал Тэкгюль.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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