Экс-премьер Новруз Мамедов назначен проректором Азербайджанского университета языков (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов назначен проректором по научной работе Азербайджанского университета языков, сообщает во вторник Trend.

Окончив школу в 1964 году, Новруз Мамедов поступил на отделение французского языка факультета «Европейские языки» Азербайджанского педагогического института иностранных языков.

В 1967—1968 годах работал в Алжире, в 1971—1973 годах – в Гвинее, в 1978—1981 годах вновь в Алжире работал переводчиком и старшим переводчиком.

Защитив в 1991 году диссертацию, Новруз Мамедов получил ученую степень кандидата филологических наук.

В 1992—1993 годах Новруз Мамедов работал деканом подготовительного факультета Азербайджанского педагогического института иностранных языков, в 1993—1997 годах – деканом факультета французского языка.

12 апреля 1997 года был назначен на должность заведующего отделом внешних связей Администрации Президента Азербайджана.

В январе 2002 года указом Президента Азербайджана ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

С сентября 2005 года - член Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО

С первого июня 2017 года – помощник по вопросам внешней политики Президента Азербайджана - заведующий отделом.

21 апреля 2018 года Милли Меджлис утвердил кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьер-министра Азербайджана. В тот же день распоряжением Президента Азербайджана Новруз Мамедов был назначен премьер-министром.

Восьмого октября 2019 года Мамедов подал в отставку с этого поста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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