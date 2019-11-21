Expressbank провел акцию в поддержку студентов

БАКУ/Trend/ - Expressbank, уделяющий особое внимание корпоративной социальной ответственности среди своих ценностей, уже длительное время проводит различные мероприятия в рамках проекта «Поддержка успешного будущего», сообщает Trend со ссылкой на банк.

На этот раз, 19 ноября, в Азербайджанском государственном экономическом университете состоялась очередная встреча с целью просвещения и мотивации студентов. На мероприятии, в котором принимали участие студенты Государственного Экономического университета, выступил Надир Адильман - заместитель председателя правления Агентства по Развитию Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики, автор книг, пропагандирующих молодежную деятельность и раскрывающих секреты развития бизнеса. В ходе беседы писатель также уделил время ответам на вопросы студентов.

Более 100 участников встречи стали обладателями подарочных купонов на приобретение бесплатной дебетовой карты Expresso и книг Надира Адильмана с автографом, а также получили информацию о преимуществах безналичных платежей. Также, на мероприятии выступил Орхан Мамедли -координатор отдела просвещения и тренинга Банка, с докладом о развитии молодежи и путях достижения успеха в будущей деятельности.

С подробностями мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/r11GV7PRmS8

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