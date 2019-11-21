Expressbank провел акцию в поддержку студентов

21 ноября 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Expressbank, уделяющий особое внимание корпоративной социальной ответственности среди своих ценностей, уже длительное время проводит различные мероприятия в рамках проекта «Поддержка успешного будущего», сообщает Trend со ссылкой на банк.

На этот раз, 19 ноября, в Азербайджанском государственном экономическом университете состоялась очередная встреча с целью просвещения и мотивации студентов. На мероприятии, в котором принимали участие студенты Государственного Экономического университета, выступил Надир Адильман - заместитель председателя правления Агентства по Развитию Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики, автор книг, пропагандирующих молодежную деятельность и раскрывающих секреты развития бизнеса. В ходе беседы писатель также уделил время ответам на вопросы студентов.

Более 100 участников встречи стали обладателями подарочных купонов на приобретение бесплатной дебетовой карты Expresso и книг Надира Адильмана с автографом, а также получили информацию о преимуществах безналичных платежей. Также, на мероприятии выступил Орхан Мамедли -координатор отдела просвещения и тренинга Банка, с докладом о развитии молодежи и путях достижения успеха в будущей деятельности.

С подробностями мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/r11GV7PRmS8

Expressbank предоставляет широкий ассортимент банковских продуктов и услуг в сфере розничных и коммерческих банковских операций и имеет сеть из 15 филиалов по всей стране. Дополнительную информацию об услугах Банка можно получить в информационном центре, позвонив по номеру 132, на официальном сайте www.expressbank.az и на страницах Банка в социальных сетях.

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  • Expressbank провел акцию в поддержку студентов
  • Expressbank провел акцию в поддержку студентов
  • Expressbank провел акцию в поддержку студентов
  • Expressbank провел акцию в поддержку студентов
  • Expressbank провел акцию в поддержку студентов
  • Expressbank провел акцию в поддержку студентов
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