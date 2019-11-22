БАКУ/Trend/ - Случаев бытового насилия в Азербайджане намного меньше, чем в других странах, сообщила председатель Госкомитета по Проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на пресс-конференции в штабе Партии "Ени Азербайджан", передает Trend с мероприятия.

Гусейнова сказала, что случаи бытового насилия связаны с неуважением людей к законам. "Случаи насилия часто связаны с ранними браками и ограничениями в получении образования. Почему человек так относится к своему ребенку? Это свидетельствует о том, что эти люди не уважают законы. Закон запрещает вступать в брак до 18 лет, ограничивать детей в получении всеобщего среднего образования. Но люди не уважают эти законы. Поэтому правоохранительными органами в отношении таких людей должны быть приняты серьезные меры. Мы создали группы мониторинга. В эти группы входят представители различных структур. Эти случаи можно предотвратить, проводя активную профилактическую работу", - сказала Гусейнова.

Председатель отметила, что Госкомитет очень серьезно относится к случаям бытового насилия.

В заключение Гусейнова подчеркнула, что общество также должно активно участвовать в решении этого вопроса. Молодежь, присутствующая на свадьбах, при заключении ранних браков, также должна нести ответственность.

(Автор: Эльчин Мехтиев, текст: Эльдар Джанашвили)

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