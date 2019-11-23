Расширяется автомагистраль Баку-Сумгайыт

23 ноября 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начато расширение автомобильной магистрали Баку-Сумгайыт.

Об этом в субботу сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, на этой дороге будет организовано абсолютно бесперебойное движение.

"Транспортные средства, движущиеся по кругу "20 Января" теперь смогут беспрепятственно заезжать в тоннель на Московском проспекте и следовать дальше по Хырдаланскому тоннелю в направлении Сумгайыта. Помимо этого, автомобили, движущиеся с направления Баладжары, Хырдалана и Бинагади смогут заезжать в тоннель по новым полосам движения. Дорога будет расширена в обоих направлениях. В результате расширения дороги в направлении Баку пост дорожной полиции "Экология" будет сдвинут на две полосы. Также в рамках расширения будет построена новая дорога тоннельного типа, под Внешней кольцевой около Бакинского международного автовокзального комплекса, Центра стрельбы, выходящая на улицу Шарифзаде», - сказал Наджафли.

Он добавил, что по проекту, также будет расширен тоннель под Хырдаланским кругом.

«Число полос движения в обоих направлениях будет увеличено с двух до четырех. Полосы будет отделены металлическими ограждениями, так, что водители должны будут заранее выбирать маршрут», - отметил Анар Наджафли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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