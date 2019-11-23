Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

23 ноября 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, местами ожидаются дожди. Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 2-4, днем - 5-8 градусов тепла, в Баку - ночью 2-4, днем - 6-8

Атмосферное давление понизится с 776 до 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 80-90 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых восточных районах ожидаются дожди. Местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью 1-4, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от - 2 до +3 градусов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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