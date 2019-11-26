Новшество в UNEC: Ускоренное обучение и модель Part-Time обучение

26 ноября 2019 14:35 (UTC+04:00)

Очередное новшество, применяемое в UNEC, связано с созданием в UNEC в рамках законодательства модели образования по программам Ускоренного обучения в UNEC (UST) и Part-Time.

На основе соответствия широко применяемых в мировой практике принципов Болонского процесса, по существующему законодательству, срок обучения студентов определяется их достижениями и сроком получения кредитов, которые требуется собрать в индивидуальном учебном плане.

UNEC для более системного применения существующего законодательства разработал программы Ускоренного обучения UNEC (UST) и Part-Time. Форма образования UST даст возможность студентам UNEC окончить университет раньше 4 лет, вступить в деловой мир раньше других выпускников и раньше других заняться научной деятельностью. Модель образования Part-Time дает право студентам, решившим рано начать трудовую деятельность в связи с материальным и семейным положением, а также личным выбором, работать и учиться. Разработка в UNEC системных моделей этих программ имеет большое значение с точки зрения правильного составления индивидуального учебного графика студентами и уточнения условий обращения в программы.

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