Ожидается наплыв туристов в Азербайджан на Новый год

5 декабря 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ожидается, что граждане России, Грузии, Турции, Ирана и Саудовской Аравии посетят Азербайджан на Новый год.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, эти страны считаются для Азербайджана уже сформировавшимися туристическими рынками.

"Поэтому, как и в предыдущие годы, в этом году будет наблюдаться тенденция к увеличению количества туристов из вышеуказанных стран", - добавил Гулузаде.

Гулузаде отметил, что в Азербайджане 12 основных приоритетных направлений по въездному туризму.

"Это страны Европы и Азии, в определенной степени - США и Северная Африка. Число туристов из этих стран также растет", - сказал пресс-секретарь Госагентства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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